Antalya'da üreticinin meşakkatli don nöbeti - Son Dakika

Antalya'da üreticinin meşakkatli don nöbeti

20.01.2021 11:14

Antalya'da üreticinin meşakkatli don nöbeti Gece nöbeti için hazırlık sabahtan başlıyor, odunlar kırılıp hazırlanıyor Sabaha kadar ürünleri başında nöbet tutan üretici gözünü kırpmıyor Örtü altı sebze üretim merkezlerinden Antalya'nın Kumluca İlçesinde üreticiler ürünlerine don vurmaması için...

Antalya'da üreticinin meşakkatli don nöbeti

Gece nöbeti için hazırlık sabahtan başlıyor, odunlar kırılıp hazırlanıyor

Sabaha kadar ürünleri başında nöbet tutan üretici gözünü kırpmıyor

ANTALYA - Örtü altı sebze üretim merkezlerinden Antalya'nın Kumluca İlçesinde üreticiler ürünlerine don vurmaması için nöbet tutmaya başladı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, Kumluca'lı sebze üreticileri Meteorolojinin uyarısı üzerine gün içinde akşam olunca seralarında yakacakları odunları hazırladı. Çiftçiler hızar motoru ile kestikleri odunları el arabalarıyla seralarındaki sobalarına taşıdılar. Gözleri termometrelerde olan seracılar akşam olunca seralarındaki odun sobalarını yaktı.

"Sıcaklıkları yüksek tutmak zorundayız"

Serada don nöbeti tutan 18 yaşındaki Muhammet Girgin, "Gün içinde odunlarımızı kesiyoruz. Kırıyoruz. El arabalarımıza yükleyip sobalarımızın dibine yığıyoruz. Akşam olunca da yakıyoruz. Akşam dereceler düşünce biber serasındaki sobayı yaktık. Gün içinde sobalarımızı odun ile doldurduk. Derecemiz şu an 2.4. Derecelerimiz sıfıra düşerse büyük sıkıntı olur. Hemen sobalarımızı yaktık. Sıcaklıkları yüksek tutmak zorundayız" dedi.

"Birer saat arayla sobalarımızı kontrol ediyoruz"

Serası için don nöbeti tutan Ramazan Ertop, "Gün içinde odunlarımızı kesiyoruz. Sobalarımızın dibine taşıyoruz. Akşam dereceler düşünce de yakıyoruz. Gece boyunca sabah saat 07.30'a kadar birer saat arayla sobalarımızı kontrol ediyoruz. Eğer sobanın içindeki odun azalmışsa odun takviye ediyoruz. Bu şekilde sabahı yapıyoruz" diye konuştu.

"Dağlara karın yağması ile soğuk mahallemize çöktü"

Sarıkavak Mahalle Muhtarı Cevdet Girgin ise konuyla ilgili, "Dağlara karın yağması ile soğuk mahallemize çöktü. Sebzelerimizi don almasın diye sobalarımızı yakmaya başladık. Sabahtan seralarımıza çekmiş olduğumuz odunlarımızı sobalarda yakmaya başladık. Derecelerimizi yükseltmeye çalışıyoruz. Tüm çiftçilerimize kolay gelsin. Sabaha kadar don nöbetine devam. Sebzelerimizi üşütmemek için, daha güzel verim almak için don almaması için 2 dereceden aşağıya düştüğü zaman sıkıntıya biner. Don alır, verimi de kaybederiz" şeklinde konuştu.

"Maksat buzlanmayı önlemek"

Amaçlarının buzlanmayı önlemek olduğunu söyleyen kabak üreticisi Niyazi Kavacık, "Öğlen saatlerinde odunlarımızı sobalarımızı hazırladık. Zaten don olacağını biliyorduk. Önceden Meteoroloji uyardı bizi. Akşam saat dokuz buçuk on sıralarında derecelerimiz düştü. Sobalarımızı yaktık. Maksat buzlanmayı önlemek. Çünkü buzlanma olduğu zaman seralarımızdaki ürünlerimize zarar veriyor. Sezonu erkenden kapatmış oluruz. Buzlanmaya karşı önlem için sobalarımızı yaktık. Sabaha kadar başında nöbet olarak bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Antalya'da üreticinin meşakkatli don nöbeti
Antalya'da üreticinin meşakkatli don nöbeti
Antalya'da üreticinin meşakkatli don nöbeti
Antalya'da üreticinin meşakkatli don nöbeti

Gece Nöbeti, Kumluca, Antalya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Antalya'da üreticinin meşakkatli don nöbeti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kenan Investments, Migros'taki yüzde 11,77'lik payını satıyor Abdurrahman Dilipak koronavirüs aşılamasının durdurulması için mahkemeye başvurdu Survivor yarışmacılarının haftalık kazancı belli oldu Dünya aşı bulamazken Avrupa israf ediyor: 6 dozluk şişelere 5 doz yazılınca milyonlarca aşı çöpe gitti Evde doğum yapan kadın bebeğini bıçaklayarak öldürdü Bölgede dengeleri değiştirecek iddia: Esad, İsrail ile anlaşma masasına oturdu Kırmızı gelinliğini giyip Taksim'e çıkan Rus modeli görenler şaşkınlığını gizleyemedi Bunu da gördük! Bir internet sitesi, ücret karşılığında ünlü isimlerden vatandaşlara video göndertmeye başladı
Mesut Özil transferi için teşekkür etmek isteyen taraftar, Emre Belözoğlu'nun HGS borcunu ödedi Mesut Özil transferi için teşekkür etmek isteyen taraftar, Emre Belözoğlu'nun HGS borcunu ödedi         
11:58
Tanju Çolak, 32 yıl önce yaşanan kazayı unutmadı! Paylaştığı mesaj duygulandırdı Tanju Çolak, 32 yıl önce yaşanan kazayı unutmadı! Paylaştığı mesaj duygulandırdı         
11:49
Sokakta dilenirken görülen Delonte West rehabilitasyon merkezinde işe başladı Sokakta dilenirken görülen Delonte West rehabilitasyon merkezinde işe başladı         
11:27
İstanbul'dan memleketleri Bitlis'e dönüp fabrika açan tekstilci iki kardeş 300 kişiye istihdam sağladı İstanbul'dan memleketleri Bitlis'e dönüp fabrika açan tekstilci iki kardeş 300 kişiye istihdam sağladı         
11:15
Erkek arkadaşının kalp krizinden öldüğünü öğrendi, hastanede kalbine sıktı Erkek arkadaşının kalp krizinden öldüğünü öğrendi, hastanede kalbine sıktı         
11:06
Yasak aşkından olan bebeğinin ölümüne sebep olan kadın, cesedi eşine vererek çöpe attırmış Yasak aşkından olan bebeğinin ölümüne sebep olan kadın, cesedi eşine vererek çöpe attırmış         
10:28
Van yüzlerce karganın istilası altında! Sebebi ise güvenlik Van yüzlerce karganın istilası altında! Sebebi ise güvenlik         
09:32
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor: Gündemde kısıtlamaların esnetilmesi ve aşılama uygulaması var Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor: Gündemde kısıtlamaların esnetilmesi ve aşılama uygulaması var         
09:18
Evladını arayan anne, duydukları karşısında yıkıldı: Kızına şu an tecavüz ediyorum Evladını arayan anne, duydukları karşısında yıkıldı: Kızına şu an tecavüz ediyorum         
08:35
Ezgi Mola, mutfak tadilatı için 120 bin TL istenince isyan etti: O paraya Beylikdüzü'nden ev alınır Ezgi Mola, mutfak tadilatı için 120 bin TL istenince isyan etti: O paraya Beylikdüzü'nden ev alınır         
08:07
Zeytin yaprağının koronavirüsü parçaladığı bilimsel olarak ortaya kondu Zeytin yaprağının koronavirüsü parçaladığı bilimsel olarak ortaya kondu         
07:59
Kan donduran anlar kamerada! 5'ten geriye saymaya başlayan şüpheliyi kurşuna dizdiler Kan donduran anlar kamerada! 5'ten geriye saymaya başlayan şüpheliyi kurşuna dizdiler         
00:03
Kuzey Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker, Kosova'ya sığındı Kuzey Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker, Kosova'ya sığındı         
23:47
Suluk reklamı yapan Duygu Özaslan dalga konusu oldu: Bittikçe doldurabiliyorum Suluk reklamı yapan Duygu Özaslan dalga konusu oldu: Bittikçe doldurabiliyorum         
23:31
Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşısı için 10 kuralı belirledi! 4 gruptakilere aşı yapılmayacak Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşısı için 10 kuralı belirledi! 4 gruptakilere aşı yapılmayacak         
21:52
Estetik harikası çıktı! Survivor Nagihan'ın yeni halini görenler tanıyamıyor Estetik harikası çıktı! Survivor Nagihan'ın yeni halini görenler tanıyamıyor         
21:05
Gram altın tekrar 500 TL olur mu? Ünlü analist İslam Memiş son gelişmeleri değerlendirdi Gram altın tekrar 500 TL olur mu? Ünlü analist İslam Memiş son gelişmeleri değerlendirdi         
16:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2021 12:07:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'da üreticinin meşakkatli don nöbeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei