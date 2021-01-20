Antalya'da üreticinin meşakkatli don nöbeti - Son Dakika

Antalya'da üreticinin meşakkatli don nöbeti

Gece nöbeti için hazırlık sabahtan başlıyor, odunlar kırılıp hazırlanıyor

Sabaha kadar ürünleri başında nöbet tutan üretici gözünü kırpmıyor

ANTALYA - Örtü altı sebze üretim merkezlerinden Antalya'nın Kumluca İlçesinde üreticiler ürünlerine don vurmaması için nöbet tutmaya başladı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, Kumluca'lı sebze üreticileri Meteorolojinin uyarısı üzerine gün içinde akşam olunca seralarında yakacakları odunları hazırladı. Çiftçiler hızar motoru ile kestikleri odunları el arabalarıyla seralarındaki sobalarına taşıdılar. Gözleri termometrelerde olan seracılar akşam olunca seralarındaki odun sobalarını yaktı.

"Sıcaklıkları yüksek tutmak zorundayız"

Serada don nöbeti tutan 18 yaşındaki Muhammet Girgin, "Gün içinde odunlarımızı kesiyoruz. Kırıyoruz. El arabalarımıza yükleyip sobalarımızın dibine yığıyoruz. Akşam olunca da yakıyoruz. Akşam dereceler düşünce biber serasındaki sobayı yaktık. Gün içinde sobalarımızı odun ile doldurduk. Derecemiz şu an 2.4. Derecelerimiz sıfıra düşerse büyük sıkıntı olur. Hemen sobalarımızı yaktık. Sıcaklıkları yüksek tutmak zorundayız" dedi.

"Birer saat arayla sobalarımızı kontrol ediyoruz"

Serası için don nöbeti tutan Ramazan Ertop, "Gün içinde odunlarımızı kesiyoruz. Sobalarımızın dibine taşıyoruz. Akşam dereceler düşünce de yakıyoruz. Gece boyunca sabah saat 07.30'a kadar birer saat arayla sobalarımızı kontrol ediyoruz. Eğer sobanın içindeki odun azalmışsa odun takviye ediyoruz. Bu şekilde sabahı yapıyoruz" diye konuştu.

"Dağlara karın yağması ile soğuk mahallemize çöktü"

Sarıkavak Mahalle Muhtarı Cevdet Girgin ise konuyla ilgili, "Dağlara karın yağması ile soğuk mahallemize çöktü. Sebzelerimizi don almasın diye sobalarımızı yakmaya başladık. Sabahtan seralarımıza çekmiş olduğumuz odunlarımızı sobalarda yakmaya başladık. Derecelerimizi yükseltmeye çalışıyoruz. Tüm çiftçilerimize kolay gelsin. Sabaha kadar don nöbetine devam. Sebzelerimizi üşütmemek için, daha güzel verim almak için don almaması için 2 dereceden aşağıya düştüğü zaman sıkıntıya biner. Don alır, verimi de kaybederiz" şeklinde konuştu.

"Maksat buzlanmayı önlemek"

Amaçlarının buzlanmayı önlemek olduğunu söyleyen kabak üreticisi Niyazi Kavacık, "Öğlen saatlerinde odunlarımızı sobalarımızı hazırladık. Zaten don olacağını biliyorduk. Önceden Meteoroloji uyardı bizi. Akşam saat dokuz buçuk on sıralarında derecelerimiz düştü. Sobalarımızı yaktık. Maksat buzlanmayı önlemek. Çünkü buzlanma olduğu zaman seralarımızdaki ürünlerimize zarar veriyor. Sezonu erkenden kapatmış oluruz. Buzlanmaya karşı önlem için sobalarımızı yaktık. Sabaha kadar başında nöbet olarak bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.