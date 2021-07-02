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Antalya'da üretilen otomobil görünümlü deniz araçları yurt dışında ilgi görüyor - Son Dakika

Antalya'da üretilen otomobil görünümlü deniz araçları yurt dışında ilgi görüyor

02.07.2021 11:31
Antalya'da üretilen otomobil görünümlü deniz araçları yurt dışında ilgi görüyor, System.String[]

Antalya'da girişimci bir iş insanı tarafından üretilen otomobil görünümlü deniz aracı "Jetcar", görenlerin ilgisini çekiyor.

Antalya'da girişimci bir iş insanı tarafından üretilen otomobil görünümlü deniz aracı "Jetcar", görenlerin ilgisini çekiyor.

Kepez ilçesinde 3 arkadaş, deniz yüzeyinde giden otomobil görünümlü deniz aracı tasarladı. Ardından aracın seri üretimi için çalışmaya başlayan girişimciler, teknolojik altyapıyı oluşturdu.

Daha sonra çalışma, iş insanı Ferit İşler tarafından sürdürüldü. Manavgat ilçesinde firma kuran İşler, üretimini yaptığı ve "Jetcar"ı adı verilen sürat teknesini denize indirmeyi başardı.

İşler, yurt içinden ve dışından gelen talepleri de karşılayarak bir başarı hikayesine imza attı.

Ferit İşler, gelecek aylarda Mısır'lı iki ortağıyla bu ülkede de fabrika açarak Orta Doğu ülkelerine yönelmeyi hedefliyor.

"İnsanlara çok inanılmayacak bir şeymiş gibi geldi"

Ferit İşler, AA muhabirine, 28 yıllık tekne imalatçısı olduğunu, yaklaşık 2 yıl önce 2 arkadaşıyla suda giden yeni bir araç yapmaya karar verdiklerini söyledi.

Yaptıkları istişareler sonucunda otomobil görünümlü tekne imalatında karar kıldıklarını dile getiren İşler, şöyle konuştu:

"Gerekli çizimlerini ve teknik işlemlerini yaptık. Biz yaptıkça insanların bakışları olumlu yönde ilerledi. Bu bize büyük bir heyecan kattı. Tekneyi yapıp, test sürüşlerini gerçekleştirdikten sonra satış yapmaya başladık ancak birçok kişi suda gördüğünde bile teknemize inanmadı. Sosyal medyadaki paylaşımlarda da çoğu yorum, görüntülerin fotomontaj olduğunu iddia ediyordu. İnsanlara çok inanılmayacak bir şeymiş gibi geldi ama biz yaptık, başardık. Bütün Orta Doğu ülkelerinden şu anda çok büyük talep var."

Bugüne kadar 28 "Jetcar" ürettiklerini ve bunların çoğunu yurt dışına sattıklarını anlatan İşler, araçlarının şu an Mısır, Avrupa ülkeleri ve Rusya sahillerinde kullanıldığını ifade etti.

İşler, Orta Doğu ülkelerinin "Jetcar"a çok sıcak baktığını belirterek, "Araplar bu konuda biraz daha heyecanlı. Bu nedenle Mısır'da bir fabrika açmayı düşünüyoruz. Mısır'daki ortaklarım bu konuda 5-6 aydır reklam çalışması yapıyorlar. Ben de önümüzdeki hafta Mısır'a gidip gerekli evrakı hazırlayıp orada fabrika bazında imalat yapacağız. Üretimimiz muhtemelen seri üretim şeklinde olacak. Türkiye'de ise tek tek yapabiliyoruz." dedi.

Mısır'da "Jetcar" üzerinde Ar-Ge çalışması yaparak elektrikli motorla üretilen aracı hem karada hem denizde gider hale getirmek istediklerini belirten İşler, "Teknemize tekerlek takacağız. Denizde kapanıp karada açılacak. Denizden sahile doğru gelirken tekerlekleri indireceksiniz. Karadan çıkıp gideceksiniz." diye konuştu.

Jetski motoruyla ilerliyor

İşler, Jetcar'ın fiziki görünümünün ünlü bir markanın otomobil modelinin denize uyarlanmış hali olduğunu ve deniz üzerinde jetski motoruyla ilerlediğini ifade etti.

Aracın motor gücünün 300 beygire kadar çıkabildiğini söyleyen İşler, şunları kaydetti:

"Aracımız, denizde otomobil sürme hissiyatı veriyor. Acayip bir duygu. Atraksiyonda da sınır yok. Deniz trafiği el verdiği ölçüde her yer müsait ama karada öyle değil. Karada takla atma, lastiğin patlaması, yanması riski var. Denizde öyle bir durum asla söz konusu değil. Deniz trafiği elverdiği ölçüde istediğiniz gibi drift atmakta özgürsünüz. Çok rahat bir şekilde o adrenalini yaşıyorsunuz."

Otomobil, Antalya, Fabrika, Mısır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da üretilen otomobil görünümlü deniz araçları yurt dışında ilgi görüyor - Son Dakika


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