Antalya'da üretilen süperlüks yatlar deniz suyunu da arıtıyor - Son Dakika

Antalya'da üretilen süperlüks yatlar deniz suyunu da arıtıyor

07.12.2020 10:38
Antalya'da üretilen süperlüks yatlar deniz suyunu da arıtıyor, System.String[]

DÜNYANIN en önemli süperlüks yat üretim merkezlerinden Antalya Serbest Bölge'de, bugüne kadar toplam 472 ultralüks yat tamamlanarak, birçok ülkedeki iş insanı ve ünlü isme teslim edildi.

DÜNYANIN en önemli süperlüks yat üretim merkezlerinden Antalya Serbest Bölge'de, bugüne kadar toplam 472 ultralüks yat tamamlanarak, birçok ülkedeki iş insanı ve ünlü isme teslim edildi. Toplam uzunlukları 8 bin 865 metre olan lüks yatlardan 1 milyar 253 milyon dolar gelir sağlandı. Okyanus aşabilen süperlüks yatlarda, deniz suyunu içilebilir suya çeviren arıtma sistemleri dahi bulunuyor.

Türkiye süperlüks yat ve tekne üretiminde, İtalya ve Hollanda'nın ardından dünyada 3'üncü sırada yer alıyor. Türkiye'de ise bu alanda Antalya Serbest Bölge açık ara birinci sırada. Antalya'yı Tuzla ve Bodrum takip ediyor. Dünyaca ünlü birçok isim ve iş insanı için süperlüks yatların üretildiği Antalya Serbest Bölge, 2020 yılında koronavirüs salgınına rağmen üretim ve siparişlerini artırdı.

BU YIL 30 YAT DENİZE İNDİBölgede 2000'li yılların başından itibaren süperlüks yat üretimine başlandığını belirten Antalya Serbest Bölge A.Ş. (ASBAŞ) Genel Müdürü Zeki Gürses, bugün bölgede yaklaşık 50 firmanın faaliyet gösterdiğini söyledi. Ekim ayı sonu itibarıyla bu yıl 30 yatın sahiplerine teslim edildiğini açıklayan Gürses, "Bu yatların toplam uzunluğu 617 metre. Toplam geliri ise 83 milyon dolar. Yıl sonunda tamamlanacak yat sayısının 35, gelirin ise 100 milyon doları aşmasını bekliyoruz" dedi.'TOPLAM GELİR YAKLAŞIK 1 MİLYAR 300 MİLYON DOLAR  OLACAK'Bölgede bugüne kadar üretimi tamamlanan toplam süperlüks yat ve tekne sayısının 472'ye yükseldiğini açıklayan Gürses, "Toplam uzunlukları da 8 bin 865 metreye yükseldi. Bugüne kadarki toplam gelir ise 1 milyar 253 milyon dolar oldu. Bu yıl sonunda toplam gelirin 1 milyar 300 milyon dolara yakın bir seviyeye ulaşacağını tahmin ediyoruz" dedi.EN BÜYÜĞÜ 70 METREBölgede şu ana kadar en büyük boyda teslimi yapılan süper lüks yatın 63 metre uzunluğunda olduğunu belirten Gürses, "Bu yat geçen sene denize indirildi. Estel Marine firmasına ait 63 metrelik süperlüks yat, 40 milyon dolara, İngiliz iş insanına satıldı. Ama içeride 2021'de tamamlanacak 70 metrelik bir proje var. Bu tekne tamamlandığında Hollanda'da petrol platformlarına personel taşımacılığında kullanılacak. Ayrıca imalatı devam eden 70 metrelik başka bir tekne daha var" dedi.DENİZ SUYUNU ARITAN TEKNELERBölgede üretilen süperlüks yatların okyanus aşabilecek kapasiteye sahip olduğunu anlatan Gürses, "Yani yakıt kapasitesi, su deposu, yiyecek-içecek stoku gibi tüm ihtiyaçları karşılayabilecek kapasitede. Bu teknelerde deniz suyunu arıtarak temiz içilebilir suya çeviren sistemler dahi mevcut. Bu yıl üretilen yatlar 11-57 metre arasında değişiyor" dedi.117 LÜKS YATA BAKIM- ONARIMASBAŞ Genel Müdürü Zeki Gürses, Antalya Serbest Bölge'nin sıfır yat üretiminin yanı sıra, önemli bakım- onarım merkezine dönüştüğüne de dikkati çekerek, "Bugüne kadar bölgede toplam 117 yatın bakım-onarımı gerçekleştirildi. Bunlardan da 38,5 milyon dolar gelir sağlandı. Şu anda bakım- onarımı devam eden 17 yat bulunuyor. Bu yıl bakım- onarım için 5 lüks yat geldi" dedi.PANDEMİDE AİLE TİPİ YATLARA İLGİ ARTTI

Pandemi sürecinde yat sektörü açısından olumlu gelişmeler yaşandığını anlatan Zeki Gürses, insanların daha çok izolasyon ve kendi başına yaşam tarzı benimsemesi nedeniyle özellikle aile tipi denilen 16- 24 metre boylarındaki sipariş görüşmelerinde çok hızlı artış olduğunu açıkladı. Birçok ön protokol yapıldığını, ülkeler arası uçuş yasakları nedeniyle resmi sözleşmeler yapılamadığını aktaran Gürses, her ailenin kullanabileceği, daire konseptinde teknelerin büyük ilgi gördüğünü kaydetti.


Antalya'da üretilen süperlüks yatlar deniz suyunu da arıtıyor
Antalya'da üretilen süperlüks yatlar deniz suyunu da arıtıyor
Antalya'da üretilen süperlüks yatlar deniz suyunu da arıtıyor
Antalya'da üretilen süperlüks yatlar deniz suyunu da arıtıyor

Zeki Gürses, Hollanda, Türkiye, Antalya, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Antalya'da üretilen süperlüks yatlar deniz suyunu da arıtıyor - Son Dakika Ekonomi


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