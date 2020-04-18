Antalya'da üretim son gaz devam ediyor - Son Dakika
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Antalya'da üretim son gaz devam ediyor

6 saat önce

- Antalya'da üretim son gaz devam ediyor Sokağa çıkma yasağından muaf üreticiler seralarda çalışıyor Üreticilerden mesaj: "Biz sizin için seralarda çalışıyoruz siz evde kalın" Antalya'da sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan üreticiler seralarda iş başı yaptı.

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- Antalya'da üretim son gaz devam ediyor

Sokağa çıkma yasağından muaf üreticiler seralarda çalışıyor

Üreticilerden mesaj: "Biz sizin için seralarda çalışıyoruz siz evde kalın"

ANTALYA - Antalya'da sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan üreticiler seralarda iş başı yaptı. Üreticiler vatandaşa taze sebze meyve ulaştırabilmek için üretime devam ediyor.

Korona virüsle mücadele kapsamında geçen hafta olduğu gibi bu hafta sonu da 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Sokağa çıkma kısıtlamasından bazı kurum ve kuruluşlar ile kişiler muaf tutuldu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gıda tedarikinde yada tarım ve hayvancılık sektöründeki üretimde herhangi bir aksaklık yaşanmaması, tarımsal ve hayvansal faaliyetlerde bulunan çiftçilerin, üreticilerin ve gıda sektörünün sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan gruba dahil edildiği belirtildi.

Örtüaltı üretim merkezlerinden Antalya'da üretim hafta sonu da devam etti. Antalya'nın Aksu ilçesinde bulunan seralarda domates üretimi için işçiler iş başı yaptı.

"Hasat başlangıcındayız"

Yıllardır baba mesleği olan seracılığı sürdüren üretici Yusuf Dalaman, Korona virüsün neden olduğu üzücü duruma rağmen, üretimi aksatmamak adına seralarda çalışmaya devam ettiklerini belirtti. Dalaman, "Seramızda işçilerimizle beraber maske takarak ve sosyal mesafe kuralına uyarak çalışmaya devam ediyoruz. Üreticilerin muaf tutulması doğru bir karar çünkü bu ürünlerin günlük bakımları var, aksadığı zaman kalite ve üretimi etkiliyor. Ürünler yaklaşık 100 günlük bir aşamadan geçiyor, şuan hasat başlangıcındayız. Önümüzdeki günlerde bu ürünleri toplayarak hale göndereceğiz" diye belirtti.

"Biz serada çalışıyoruz siz evde kalın"

Toplanan ürünlerin sosyal mesafe çerçevesinde ve maskeli şoförlerle hale gönderildiğini dile getiren Dalaman, "Cumatesi günleri toplancı hali açık, bakanlığın açıklaması kapsamında hallere sevkiyat serbest. Bu durumda biz de ürünlerimizi sorun olmadan gönderebiliyoruz" ifadelerinde bulundu.

Vatandaşlara evlerinde kalmaları konusunda uyarıda bulunan Dalaman, "Biz vatandaşlarımızın taze sebze meyveye güvenli bir şekilde ulaşmaları için seramızda çalışmaya devam ediyoruz, onlar evinde kalsın" mesajini verdi.

"Bebek bakımı gibi günlük bakımları var"

Serada çalışan işçilerden Hasan Nardan, domateslerin bir bebek gibi günlük bakıma ihtiyacı olduğunu belirterek, dolama, kontrol ve toplama zamanlarının an be an takip edildiğini aktardı.

İşçilerden Mehmet Nardan ise, "Sabah saatlerinde çalışmaya başlıyoruz, öğle saatlerine kadar sürüyor. Düzenli olarak seraya giriyoruz ilacı, formu, dolaması gibi kontrollerini yapıyoruz. Biz mecburiyetten dışarıdayız halkımız evde kalsın. Biz burada çalışıp onlara taze meyve sebze yetiştirelim diye uğraşıyoruz" şeklinde konuştu.

Dalaman, Antalya, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 05:51 Kaynak: İHA

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