Son Dakika Haberleri: Antalya'da üst geçide çarpan vinçteki iki kişi yaralandı
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Antalya'da üst geçide çarpan vinçteki iki kişi yaralandı

1 saat önce

Antalya'da üst geçide çarpan vinçteki iki kişi yaralandı.

Antalya'da üst geçide çarpan vinçteki iki kişi yaralandı, System.String[]
Antalya'da üst geçide çarpan vinçteki iki kişi yaralandı.
Abdullah A. yönetimindeki 50 2006 009 plakalı kamyonet üstü vincin 'bom" adı verilen kısmı Adnan Menderes Bulvarı'ndaki üst geçide çarptı.
Çarpmanın etkisiyle sürücü Abdullah A. ile yanındaki Selman Bozkurt yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekibi tarafından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle vinç ikiye ayrıldı, üst geçitte hasar oluştu.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 01:43 Kaynak: AA
Menderes, Antalya, Güncel
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