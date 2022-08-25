Üst geçitteki şüpheli valizden kurabiye çıktı

ANTALYA'da üst geçitte bırakılan şüpheli valiz, tedirginliğe yol açtı.

ANTALYA'da üst geçitte bırakılan şüpheli valiz, tedirginliğe yol açtı. Polis önlem alırken, bazıları tüm uyarılara karşın üst geçidi kullanıp koşarak karşıya geçti. Bomba uzmanı ekipler tarafından açılan valizden 3 kutu kurabiye çıktı. Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi Sakıp Sabancı Bulvarı'nda bugün saat 13.30 sıralarında üst geçit üzerinde sahipsiz valizi görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, üst geçidin bir tarafını yaya geçişine kapattı ve durumu bomba imha uzmanı polis ekiplerine bildirdi. Üst geçitten geçmeye çalışan bazı kişileri polis ıslık çalarak geri döndürdü, bazıları da tüm uyarılara rağmen hem koşup hem valize bakarak karşıya geçti.Bomba imha uzmanı polisler, özel kıyafetlerini giyerek üst geçide çıkıp valizi açtı. Valizden 3 kutu kurabiye çıktı. Üst geçit yeniden yayaların ulaşımına açılırken, polis valizi alıp polis merkezine götürdü.



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