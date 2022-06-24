Antalya'da üstün başarı gösteren güvenlik personelleri ödüllendirildi

Antalya'da Özel Güvenlik Haftası kapsamında İçişleri Bakanlığınca Genel Kolluk-Özel Güvenlik İş Birliği ve Entegrasyonu (KAAN Uygulaması) kapsamında üstün başarı gösteren 34 özel güvenlik ve emniyet personeline ödül verildi.

Kamu güvenliğini tamamlayıcı nitelikte görev yapan özel güvenlik görevlilerinin genel kolluk kuvvetleriyle etkili iletişimi, iş birliği ve koordinasyonunu sağlamayı amaçlayan ve 2019'dan bu yana yürütülen uygulama kapsamında başarı gösteren güvenlik güçlerine yönelik Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nde ödül töreni düzenlendi.

Törene Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Yarbay Murat Sezgin, Antalya Özel Güvenlik Denetleme Bölge Başkanı Serdar Hatipoğlu, emniyet mensupları, özel güvenlik personeli ve aileleri katıldı.

Törenin açılışında konuşan Vali Ersin Yazıcı, projede emeği geçenlere teşekkür ederek, başarı gösteren personelleri tebrik etti.

Yazıcı, uygulamanın Antalya'da oldukça etkin ve iyi kullanıldığını ifade ederek, "Polisimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz ve özel güvenlik arkadaşlarımız sayesinde turizm başkenti Antalya'mız huzurun ve güvenin adresi konumunda. Bununla gurur duyuyoruz. Hassasiyetiniz ve birbirinizle kurduğunuz koordinasyon ve iş birliği çok önemli. Başarınızın artarak devam etmesi en büyük temennimiz." diye konuştu.

Antalya'nın Türkiye'nin dışa açılan penceresi olduğunu söyleyen Yazıcı, emniyet personeli ve özel güvenlik çalışanlarının el birliği ile çalışmasının turizmin başkenti Antalya'da büyük önem arz ettiğini vurguladı.

Yazıcı, bu kapsamda çalışmalarının titizlikle yürütüldüğünü ifade ederek, "Şehrimizi ziyaret eden turistler buraya geldiklerinde yaşadıkları olayları ülkelerinde anlatıyor. Burada vereceğimiz güven Türkiye Cumhuriyeti'nin o şahsa sağladığı güven demektir. Bunu hep birlikte başardık ve başarmaya da devam edeceğiz. Ülkemiz adına bu sorumluluğu taşımaktan onur ve gurur duyuyoruz. Ödül alan ve almayan diğer arkadaşlarımızı huzurlarınızda tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Antalya Özel Güvenlik Denetleme Bölge Başkanı Serdar Hatipoğlu ise KAAN uygulaması kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Konuşmaların ardından Vali Yazıcı ve protokol üyeleri uygulama kapsamında başarı gösteren özel güvenlik görevlileri ve emniyet personeline ödüllerini takdim etti.