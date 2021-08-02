Antalya'da üstün zekalı öğrencilerin katılacağı 4 haftalık yaz kampının açılış toplantısı yapıldı - Son Dakika

Türkiye genelinde 61 üstün zekalı öğrencinin katılacağı 4 haftalık yaz kampının açılış toplantısı yapıldı.

Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Gençlik ve Spor Bakanlığı Sosyal İlişkiler ve İletişim Daire Başkanı Ali Güneş, Rektör Özlenen Özkan, Gençlik Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde yapılacak olan gençlik kampında akademisyenler; yenilenebilir enerji, otomasyon, uzay teknolojileri, yapay zeka ve veri bilimi, nörobilim, genetik ve nanoteknoloji konularında eğitimler verecek.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Gençlik ve Spor Bakanlığı Sosyal İlişkiler ve İletişim Daire Başkanı Güneş, kampın, 21'inci yüzyıl yeterliliklerini gençlere kazandırmayı amaçlayan bir alt yapı programı olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin her ilinden girişimci ruhlu ve özverili öğrencilere bakanlık olarak ulaşmaya çalıştıklarını aktaran Güneş, geleceğin teminatı olarak görülen gençlere bu programlarla ulaşmanın memnuniyeti içinde olduklarını vurguladı.

Rektör Özkan ise gençlere yapılan yatırımın ülkenin ve dünyanın geleceğine yapıldığını ifade etti.

Bu nedenle gençlere yapılan her türlü yatırımı desteklediğini söyleyen Özkan, Akdeniz Üniversitesi olarak bu kampa ev sahipliği yapmaktan büyük bir gurur duyduklarını ve gençlere uygun ortamı eksiksiz olarak sağlayacaklarını belirtti.