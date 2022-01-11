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Antalya'da "uyanmasalar iyiydi" dedirten zincirleme kaza - Son Dakika

Antalya'da "uyanmasalar iyiydi" dedirten zincirleme kaza

11.01.2022 13:46

Antalya'da "uyanmasalar iyiydi" dedirten zincirleme kaza Cadde ortasına aracını park edip uyuyan sürücü, uyandıktan hemen sonra kırmızı ışıkta bekleyen araçlaraçarptı 4 aracın karıştığı zincirleme kazada, sürücü ile yanındaki arkadaşı ağır yaralandı, araçlarıysa hurdaya döndü Kaza anı...

Antalya'da "uyanmasalar iyiydi" dedirten zincirleme kaza

Cadde ortasına aracını park edip uyuyan sürücü, uyandıktan hemen sonra kırmızı ışıkta bekleyen araçlaraçarptı

4 aracın karıştığı zincirleme kazada, sürücü ile yanındaki arkadaşı ağır yaralandı, araçlarıysa hurdaya döndü

Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı

ANTALYA - Antalya'da aracını yol ortasına park edip uykuya dalan sürücü ile yanındaki arkadaşı trafiği felç etti, uyandıktan sonra ise kırmızı ışıkta bekleyen araçlara daldı. Sürücü ile yanındaki ağır yaralanırken, otomobilleri ise hurdaya döndü. Kaza öncesinde yaralıların araçlarında uyuma anları cep telefonu, kaza anıysa güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Perge Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen 07 HT 959 plakalı otomobil sürücüsü, aracını yol ortasına park edip yanındaki arkadaşıyla birlikte uykuya daldı. Bulvar üzerinde trafikte yoğunluk oluşurken, diğer sürücülerin korna sesleriyle uyanan sürücü, ardından aynı bulvar üzerinde ilerlemeye devam etti. Sürücü, trafik ışıklarına geldiğinde ise önündeki bir otomobile çarpması sonucu 3'ü otomobil biri kamyonetin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Çarpmanın şiddetiyle 07 HT 959 plakalı otomobilin sürücüsü ile yanındaki arkadaşı araçta sıkıştı. Ağır yaralanan sürücü ile arkadaşı, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan yaralıların tedavilerine başlanıldı.

"Sarı araba hızlı bir şekilde bize vurdu"

Kazayı maddi hasarla atlatan sürücülerden Ahmet Doğan, "Biz ışıkta bekliyorduk. Sarı araba hızlı bir şekilde geldi bana vurdu. Ben önümdeki araca vurdum, o da önündeki kamyonete vurdu. Bizde bir şey yok. Onlar iki kişiydi ve yaralandılar. Hastaneye götürüldüler.

Uyuma ve kaza anı görüntülere yansıdı

Öte yandan kazadan önce sürücü ile arkadaşının bulvar üzerinde uyuma anları vatandaşın cep telefonu kamerasına, uyandıktan bir süre sonra meydana gelen kaza anıysa güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'da uyanmasalar iyiydi dedirten zincirleme kaza
Antalya'da uyanmasalar iyiydi dedirten zincirleme kaza
Antalya'da uyanmasalar iyiydi dedirten zincirleme kaza
Antalya'da uyanmasalar iyiydi dedirten zincirleme kaza
Antalya'da uyanmasalar iyiydi dedirten zincirleme kaza
Antalya'da uyanmasalar iyiydi dedirten zincirleme kaza
Antalya'da uyanmasalar iyiydi dedirten zincirleme kaza
Antalya'da uyanmasalar iyiydi dedirten zincirleme kaza
Antalya'da uyanmasalar iyiydi dedirten zincirleme kaza
Antalya'da uyanmasalar iyiydi dedirten zincirleme kaza
Antalya'da uyanmasalar iyiydi dedirten zincirleme kaza
Antalya'da uyanmasalar iyiydi dedirten zincirleme kaza
Antalya'da uyanmasalar iyiydi dedirten zincirleme kaza

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Muratpaşa, Otomobil, Antalya, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da 'uyanmasalar iyiydi' dedirten zincirleme kaza - Son Dakika


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