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Antalya'da Uyuduğunu Düşünerek Örttükleri Evsiz Kişi Sabah Ölü Bulundu - Son Dakika
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Antalya'da Uyuduğunu Düşünerek Örttükleri Evsiz Kişi Sabah Ölü Bulundu

Antalya'da gece saatlerinde taksicilerin ve vatandaşların uyuduğunu düşünerek üzerini örttüğü evsiz kişi, sabah saatlerinde ölü olarak bulundu. Evsiz kişinin daha önce hastaneye gitmeyi kabul etmediği öğrenildi.

Antalya\'da Uyuduğunu Düşünerek Örttükleri Evsiz Kişi Sabah Ölü Bulundu
07.12.2023 - 12:51,
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Antalya'da gece saatlerinde taksicilerin ve vatandaşların uyuduğunu düşünerek üzerini örttüğü evsiz, sabah saatlerinde ölü olarak bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi 23'üncü Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre; kullanılmayan iş yerinin önünde hareketsiz yatan ve çevre esnafı tarafından da tanınan evsiz kişiyi gören taksiciler, uyuduğunu düşünerek soğuktan korumak için üzerini bez parçasıyla örttü. Bir süre sonra kişinin hareket etmediğini gören taksiciler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Yardım taleplerini kabul etmedi

İhbarla adrese gelen sağlık ekibi incelemesinde, evsiz kişinin hayatı kaybettiğini belirleyince durum polise bildirildi. Üzerinde kimlik bulunmayan kişinin cebindeki hastane barkodundan şahsın Engin Ömürtay (63) olduğu tespit edildi. Polis ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Ömürtay'ın cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ömürtay'ın gece saatlerinde kendini iyi hissetmediği, bekçiler ve zabıta ekipleri tarafından hastaneye götürülme teklifini kabul etmediği de öğrenildi.

"Sabah biz uyuduğunu düşünüyorduk"

Yaşananları anlatan taksici Ahmet Boz, "Arkadaşımız dün gün içerisinde buraya geldi. Akşam saatlerinde de bekçi ve zabıta arkadaşlar gelerek kendisini hastaneye götürmeyi tekli etti. Kabul etmedi, dün durumu iyiydi. Sonra biz durumuna acıdık. Sabah biz uyuduğunu düşünüyorduk. Hareket ettirince bir tepki alamadık, sağlık ekiplerine bilgi verdik. Yapılan kontrolde eks olduğunu öğrendik. Allah rahmet eylesin" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Muratpaşa, Antalya, Zabıta, evsiz, İnsan Hakları, Güvenlik, Acil Durum, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da Uyuduğunu Düşünerek Örttükleri Evsiz Kişi Sabah Ölü Bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da Uyuduğunu Düşünerek Örttükleri Evsiz Kişi Sabah Ölü Bulundu - Son Dakika
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