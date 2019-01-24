Antalya'da Uyuşturucu Bağımlısı Baba ve Oğluna Sahte Çip Takıldığı İddiası

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Kerç Boğazı'ndaki Gemi Yangınında Ölen Gencin, Stajdaki Son Seferi Olduğu Ortaya Çıktı

Annesinin Öldürüldüğüne Şahit Olan 8 Yaşındaki Çocuk, Mahkemede Katilin Kim Olduğunu Açıkladı