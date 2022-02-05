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Antalya'da uyuşturucu bulunan araçtaki 3 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

Antalya'da uyuşturucu bulunan araçtaki 3 zanlı gözaltına alındı

05.02.2022 15:06
Antalya'da uyuşturucu bulunan araçtaki 3 zanlı gözaltına alındı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonda 3 kişi yakalandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonda 3 kişi yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeniköy Mahallesi'nde devriye görevi sırasında şüphe üzerine bir araçta arama yaptı.

Ayrı poşetler içerisinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, araçtaki A.Ö, M.Y. ve M.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerden A.Ö. ve M.Y. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, M.K'nin işlemleri sürüyor.

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Uyuşturucu, Hisarcık, Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da uyuşturucu bulunan araçtaki 3 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da uyuşturucu bulunan araçtaki 3 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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