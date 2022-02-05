Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonda 3 kişi yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeniköy Mahallesi'nde devriye görevi sırasında şüphe üzerine bir araçta arama yaptı.
Ayrı poşetler içerisinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, araçtaki A.Ö, M.Y. ve M.K. gözaltına alındı.
Şüphelilerden A.Ö. ve M.Y. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, M.K'nin işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Antalya'da uyuşturucu bulunan araçtaki 3 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika