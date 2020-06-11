Antalya'da uyuşturucu çetesine 7 tutuklama - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesi merkezli Manavgat ve Gazipaşa ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda yüklü miktarda uyuşturucu, 2 tabanca ve 3 pompalı tüfek ele geçirilirken, gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.



Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkartılan; E.İ., S.S., A.T., E.K., F.P., V.Ö., T.Ç., Ş.K., M.Ş., İ.A. ve O.S. isimli şüphelilerin Alanya, Manavgat ve Gazipaşa'daki 8 ayrı adrese 3 aydır sürdürülen teknik ve fiziki takip sonrası önceki gün eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.



Yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi



Operasyonlarda yerli ve yabancı kişilere uyuşturucu ve uyarıcı madde sattıkları tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda ise 6,9 gram eroin, 1 kilo 216 gram esrar, 70,73 gram metamfetamin uyuşturucu madde, 4 kök kenevir bitkisi, hassas terazi, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 tabanca, 3 pompalı tüfek, 3 adet mermi ve döner bıçağı ele geçirildi. Bir süre sonra operasyon kapsamında aranan 1 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı.



7 tutuklama



Karakoldaki işlemlerinin ardından bu sabah geniş güvenlik önlemleri alınarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 7 şüpheli ise sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Ayrıca, soruşturma kapsamında 2 şüphelinin cezaevinde olduğu 1 şüphelinin ise arandığı belirtildi. - ANTALYA