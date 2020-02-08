Antalya'da uyuşturucu ile mücadele çalışmaları - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da uyuşturucu ile mücadele çalışmaları - Son Dakika

Antalya'da uyuşturucu ile mücadele çalışmaları

6 saat önce

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yapılan uyuşturucu çalışmasında bir kişi hassas terazi ve uyuşturucuyla suç üstü yakalandı, 5 iş yerine de 7 bin 68 TL idari yaptırım cezası uygulandı.

Antalya'da uyuşturucu ile mücadele çalışmaları, System.String[]

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yapılan uyuşturucu çalışmasında bir kişi hassas terazi ve uyuşturucuyla suç üstü yakalandı, 5 iş yerine de 7 bin 68 TL idari yaptırım cezası uygulandı.


Korkuteli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, A.C. isimli şahsın 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti' yaptığı yönünde bilgiler elde edilmesi üzerine düzenlenen operasyonda A.C., daralı 350 gram esrar maddesi ve bir adet hassas terazi ile birlikte yakalandı. Şüpheli sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.


5 iş yerine 7 bin 68 TL idari yaptırım cezası


Diğer yandan Tütün Mamülleri Kaçakçılığı ile Mücadelenin Etkinliğinin Arttırılması ve Yasa Dışı ürünlerin toplum nezdinde ulaşılabilirliğinin azaltılması amacıyla Korkuteli genelinde yapılan uygulamada 9 iş yeri kontrol edildi. 251,243 kilogram kıyılmış tütün, 32,547 adet sarılmış sigara, 21,234 adet boş makaron bulunarak el konuldu. 5 iş yeri sahibine "4733 sayılı Kanun'un 8. Maddesi" uyarınca 7 bin 68 TL idari yaptırım cezası uygulandı. - ANTALYA

Korkuteli, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 03:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Fenerbahçe'nin borcu 2 milyar 190 milyon TL
Antalyaspor'un adı Fraport TAV Antalyaspor oldu ABD'de bir sapık öğretmen skandalı daha! Öğrencisine uyuşturucu verip ilişkiye girdi Erzurum'da 500 bin TL ödülle Gri Liste'de aranan terörist etkisiz hale getirildi

Son Dakika Haberleri
21:35 Demet Akalın aşka geldi! Sosyal medyada ünlü çifte büyük ilgi
21:12 Atina tatilinden yeni kare! Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkı tam gaz sürüyor
19:41 Ünlü manken umreye gitti!
15:59 Survivor 2020'nin Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları belli oldu
15:51 Hayko Cepkin, hayranlarını coşturdu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 21:38:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'da uyuşturucu ile mücadele çalışmaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]