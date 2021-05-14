Antalya'da uyuşturucu imalatı ve ticareti yapan zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu imalatı ve ticareti yapan kişi yakalandı.
İlçe Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile İncekum Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Avsallar Mahallesi'nde oturan E.Ö'nün, evinde ve buranın eklentilerinde uyuşturucu imal edip sattığı bilgisine ulaştı.
Adrese düzenlenen operasyonda, hassas terazi, 61 kök Hint keneviri, bir miktar esrar ve uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.
Zanlı gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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