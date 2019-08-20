Antalya'da uyuşturucu madde ele geçirildi
1 saat önce
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bir eve yapılan baskında 1 kilo 80 gram kubar esrar ele geçirildi.
Antalya Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 04:54 Kaynak: İHA
'nın Korkuteli
ilçesinde bir eve yapılan baskında 1 kilo 80 gram kubar esrar ele geçirildi.
Bir ihbarı değerlendiren Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Korkuteli'ne bağlı İmecik Mahallesinde ikamet eden S.B. isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı duyumu alınması üzerine evde arama yaptı. Aramada bin 80 gram kubar esrar ve 1 adet hassas terazi ele geçirdi. S.B. isimli şüpheli, ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. - ANTALYA
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