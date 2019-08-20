Son Dakika Haberleri: Antalya'da uyuşturucu madde ele geçirildi
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Antalya'da uyuşturucu madde ele geçirildi

1 saat önce

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bir eve yapılan baskında 1 kilo 80 gram kubar esrar ele geçirildi.

Antalya'da uyuşturucu madde ele geçirildi, System.String[]
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bir eve yapılan baskında 1 kilo 80 gram kubar esrar ele geçirildi.

Bir ihbarı değerlendiren Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Korkuteli'ne bağlı İmecik Mahallesinde ikamet eden S.B. isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı duyumu alınması üzerine evde arama yaptı. Aramada bin 80 gram kubar esrar ve 1 adet hassas terazi ele geçirdi. S.B. isimli şüpheli, ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. - ANTALYA
Korkuteli, Antalya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 04:54 Kaynak: İHA
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