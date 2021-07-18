Diğer 5 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 2'si "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Operasyonda 150 gram esrar, 58,4 gram sentetik uyuşturucu, 0,7 gram eroin ve 1,2 gram kenevir bitkisi tohumu ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri, üç farklı adrese "şafak operasyonu" düzenledi.

Antalya 'nın Kaş ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki zanlı tutuklandı.

Son Dakika › Güncel › Antalya'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen iki zanlı tutuklandı - Son Dakika

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