Son Dakika Haberleri: Antalya'da Uyuşturucu Operasyonları

Antalya'da Uyuşturucu Operasyonları

59 dakika önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı.

Antalya'da Uyuşturucu Operasyonları, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kızlarpınarı Mahallesi'nde bir otomobilde arama yaptı.

Araçtaki üç kişiden ikisi, "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı. M.Ö. ise "uyuşturucu madde ticareti
yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Antalya ve Alanya Jandarma Komutanlığı ekiplerince A.T, S.Ç. ve B.B'nin ikametlerine operasyon düzenlendi. Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 738 uyuşturucu hap, 40 gram kubar esrar ve 9 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 05:30 Kaynak: AA

Alanya, Antalya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



3,5 Saatte İkna Olmayan Genci, Özel Polisler 10 Dakikada İkna Etti Toprağa Gömdüğü Sahte İçkilerle Yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fazıl Say'ın Davetine Cevap Verdi Ekrem İmamoğlu'nun Tanıtım Toplantısında 'Erdoğan' Detayı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 18:29:39. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'da Uyuşturucu Operasyonları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]