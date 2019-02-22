Antalya'da Uyuşturucu Operasyonları
1 saat önce
Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Antalya
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri otogar, havalimanı ve Zeytinköy
bölgesinde, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Farklı adreslere düzenlenen dokuz ayrı operasyonda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonlarda 11 zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 zanlıdan 6'sı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 10:04 Kaynak: AA
Mehmetçik, PKK ile Mücadeleye Zorlu Kış Şartlarında da Devam Ediyor
Alanya'da Sahile Ölü Gümüş Balıkları Vurdu
Selin Ciğerci, İsim Vermeden Yerden Yere Vurdu!
CHP'li Torun'dan Anket Sorusuna İlginç Cevap: Sonuçlara Biz de İnanamıyoruz