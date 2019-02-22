Son Dakika Haberleri: Antalya'da Uyuşturucu Operasyonları

Antalya'da Uyuşturucu Operasyonları

1 saat önce

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Antalya'da Uyuşturucu Operasyonları, System.String[]
Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri otogar, havalimanı ve Zeytinköy bölgesinde, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Farklı adreslere düzenlenen dokuz ayrı operasyonda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonlarda 11 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 zanlıdan 6'sı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 10:04 Kaynak: AA

Antalya, Güncel
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