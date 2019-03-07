Antalya'da Uyuşturucu Operasyonları
59 dakika önce
Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 19 zanlıdan 14'ü tutuklandı.
Antalya
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 19 zanlıdan 14'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri otogar ve havalimanı ile Yeşildere
, Gebizli ve Doğuyaka Mahalleleri'nde "alan denetimi projesi" kapsamında çalışma yaptı.
Farklı adreslere düzenlenen 9 operasyonda 553 gram eroin, 650 gram skunk, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve üç hassas terazi ele geçirildi, 19 zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 14'ü çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 06:07 Kaynak: AA
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