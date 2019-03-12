Son Dakika Haberleri: Antalya'da Uyuşturucu Operasyonları

Antalya'da Uyuşturucu Operasyonları

4 dakika önce

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 20 zanlıdan 19'u tutuklandı.

Antalya'da Uyuşturucu Operasyonları, System.String[]
Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 20 zanlıdan 19'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen kişileri takibe aldı.

Üç ay boyunca sürdürülen çalışmada, turizm sezonunda piyasaya uyuşturucu sürecekleri öne sürülen şüphelilere yönelik 6 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 125 kilo 602 gram esrar, 152 gram eroin, 2 tabanca, 2 şarjör ve 4 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 20 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 19'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 07:42 Kaynak: AA

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