Antalya'da uyuşturucu operasyonları
4 saat önce
Antalya'da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
Antalya
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 11:38 Kaynak: AA
'da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik sürdürülen çalışmalar neticesinde iki araç takibe alındı. Narkotik
ekiplerinin durduğu araçlarda ve bir evde yapılan aramalarda, 7 kilogram 696 gram esrar ile bir tabanca ele geçirildi.
Araçlardaki 5 kişi gözaltına alındı.
"Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan hakkında işlem başlatılan zanlılardan 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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