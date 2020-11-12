Antalya'da uyuşturucu operasyonları - Son Dakika

Antalya'da bir ayda 312 uyuşturucu operasyonu düzenlendi, 353 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte bir ayda 312 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi.

Operasyonlarda yakalanan 353 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 31 kilo 500 gram uyuşturucu, 664 uyuşturucu hap, 24 hassas terazi, 3 tüfek, 61 fişek, 4 tabanca ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.