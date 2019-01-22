Son Dakika Haberleri: Antalya'da Uyuşturucu Operasyonları: 26 Tutuklu

Antalya'da Uyuşturucu Operasyonları: 26 Tutuklu

18 dakika önce

ANTALYA İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 5- 20 Ocak tarihlerinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 42 şüpheliden 26'sı tutuklandı.

Antalya'da Uyuşturucu Operasyonları: 26 Tutuklu, System.String[]
ANTALYA İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 5- 20 Ocak tarihlerinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 42 şüpheliden 26'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, 5-20 Ocak tarihleri arasında Antalya kent merkezi, otogar, havalimanı ve Zeytinköy olarak bilinen Yeşildere Mahallesi'nde uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyon yaptı. Baskınlarda, 1 kilo 466 gram esrar, 51 kilo 824 gram skunk, 9 bin 772 adet ecstasy hap, 432 gram eroin, 94 gram kokain, 79 gram metamfetamin, 32 adet sentetik ecza, 3 hassas terazi, 1 tüfek ele geçirildi. Operasyonlarda 42 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan şüphelilerden 26'sı 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı.

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:29 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Polisin Baskın Yaptığı İş Yerlerinde Flash Bellekle Oynanan Kumar Yöntemi Açığa Çıktı Son Dakika! VakıfBank, Takipteki Müşterilerden Faiz Almayacak

Son Dakika! YSK Başkanı Sadi Güven: Bugün İtibarıyla Türkiye'deki Seçmen Sayısı 57 Milyon 93 Bin 985 Kişidir Sunucu Buket Aydın, Kanal D Başkanlığına Atandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.1.2019 10:47:15. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'da Uyuşturucu Operasyonları: 26 Tutuklu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]