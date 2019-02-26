Son Dakika Haberleri: Antalya'da Uyuşturucu Operasyonları: 9 Tutuklu

Antalya'da Uyuşturucu Operasyonları: 9 Tutuklu

1 saat önce

ANTALYA'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 22 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Antalya'da Uyuşturucu Operasyonları: 9 Tutuklu, System.String[]
ANTALYA'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 22 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Zeytinköy bölgesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı. Farklı adreslere düzenlenen operasyonda 92 gram kokain, 9 gram eroin, 10 kilo 618 gram skunk, 51 uyuşturucu hap, 2 yivsiz av tüfeği ve 49 fişek, hassas terazi, 4 bin 25 TL, 100 dolar ve 5 Euro ele geçirildi. Döşemealtı ilçesi Korkuteli yolundaki kontrol noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada da 5,5 kilogram skunk ele geçirildi.

Operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 9'u sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 10:24 Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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