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Uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi yakalandı

29.09.2021 14:44

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.D'nin uyuşturucu satışı yaptığını belirledi.

Sanayi Mahallesi'nde durdurulan H.D'nin aracında ve evinde arama yapıldı.

Aramalarda, 4 paket halinde 980 gram kubar esrar, 45 gram metamfetamin ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.D'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri ise uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen Mahmut A'nın evine baskın düzenledi.

Narkotik köpeğiyle yapılan aramada, 450 gram metamfetamin ile 2 hassas terazi ile bir miktar para ele geçirilirken, Mahmut A. gözaltına alındı.

Uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi yakalandı
Uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi yakalandı
Uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi yakalandı
Uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi yakalandı
Uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi yakalandı
Uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi yakalandı

Uyuşturucu, Hisarcık, Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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