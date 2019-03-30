Son Dakika Haberleri: Antalya'da Uyuşturucu Operasyonlarında 38 Tutuklama

Antalya'da Uyuşturucu Operasyonlarında 38 Tutuklama

56 dakika önce

Antalya'da son üç ayda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında toplam 38 şüpheli tutuklandı.

Antalya'da Uyuşturucu Operasyonlarında 38 Tutuklama, System.String[]
Antalya'da son üç ayda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında toplam 38 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otogar ve havalimanı ile Yeşildere, Gebizli ve Doğuyaka mahallelerinde 'alan denetimi projesi' kapsamında çalışma yaptı. Narkotik ekipleri, 1 Ocak-25 Mart tarihleri arasında sokak satıcıları ve madde bağımlılarına yönelik yaptığı operasyonlarda, 452 şahıs hakkında 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak' suçundan işlem yaptı.

Operasyonlarda, 4 kilo 298,34 gram esrar, 6 bin 20 ekstasy hap, 1 kilo 214,24 gram eroin, 143,11 gram kokain, 31,24 gram metamfetamin, 78 adet sentetik ecza, 5 hassas terazi, 2 av tüfeği ve 49 fişek, 7 bin 20 TL, 100 dolar ve 5 euro para ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 38 zanlı mahkemece tutuklandı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 09:59 Kaynak: İHA

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