Antalya'da uyuşturucu operasyonlarında 41 kişi tutuklandı - Son Dakika

Antalya'da son 2.5 ay içinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında 41 şüpheli tutuklandı.



Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Mart ayından bugüne kadar geçen 2.5 aylık sürede uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan, ticaretini yapan şahıs ve gruplar ile mücadelelerini sürdürdü. Ekipler, şehirlerarası otobüs terminali, Zeytinköy olarak bilinen Yeşildere, Gebizli ve Doğuyaka mahalleleri ile diğer riskli bölgelerde operasyonlar gerçekleştirdi. Bu operasyonlarda 10 kilo 749,56 gram eroin, 2 kilo 702,5 gram esrar, 28 kilo 980,55 gram skunk esrar, 65,9 gram sentetik kannabinoid, 529,8 gram kokain, 344,86 gram metamfetamin, 401 kök kenevir bitkisi, 90 adet sentetik ecza, 28 bin 515 adet ecstasy hap, 15 adet hassas terazi, 2 adet av tüfeği, 4 fişek, 8 adet tabanca ve 130 fişek, 123 bin 525 TL ele geçirildi. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 74 olayda 114 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 41 şüpheli tutuklandı. 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak' suçundan toplam 204 kişiye de işlem yapıldı. - ANTALYA