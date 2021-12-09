Antalya'da uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Çayyazı Mahallesi'nde park halindeki araçta da uyuşturucu bulundu, A.D, H.G, M.A. ve G.D. yakalandı.

Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı

Lüks araçla takla atıp hiçbir şey olmamış gibi canlı yayına devam etti