Antalya'da uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı yakalandı - Son Dakika

Antalya'nın 2 ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kumköy turizm bölgesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma başlattı.

Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden E.H, A.C.D, S.K, İ.Ş. ve R.R'nin evlerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gazipaşa ilçesinde ise jandarma ekiplerince yol kontrolünde durdurulan aracın sürücüsü kimlik göstermedi ve verdiği T.C. kimlik numarasının da başkasına ait olduğu tespit edildi.

Jandarma Asayiş Bilgi Sistemi (JABS) üzerinden yapılan kontrolde, şüphelinin uyuşturucu kullanma suçundan aranan M.K. olduğu belirlendi.

Araçta yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.