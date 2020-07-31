Antalya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı.
Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, D-400 çevre yolu Gültepe kavşağında bir araçta arama yaptı.
Uyuşturucunun ele geçirildiği araçtaki E.C. ile A.Ü. gözaltına alındı.
Bahçelievler Mahallesi'nde bir eve düzenlenen operasyonda saksıda Hint keneviri yetiştirdiği öne sürülen M.A.Ç. yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.