Antalya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, D-400 çevre yolu Gültepe kavşağında bir araçta arama yaptı.

Haber Yayın Tarihi: 31.07.2020 11:25

Kaynak: AA

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