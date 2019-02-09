Son Dakika Haberleri: Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

20 dakika önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama, System.String[]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Manavgat'ın Side Mahallesi'nde yerli ve yabancı turistlere uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ticaretini S.E.'nin yaptığı tespit edildi. S.E.'nin kullandığı otomobil jandarma tarafından durdurulurken S.E. ile birlikte otomobilde bulunan A.A.G. gözaltına alındı. Otomobilde ve şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, satışa hazır vaziyette 5 gram kristal tabir edilen uyuşturucu madde ve 145 gram kubar esrar ile hassas terazi ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden A.A.G. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, S.E. çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından 'uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapmak' suçundan tutuklandı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 11:37 Kaynak: İHA

Manavgat, Jandarma, Antalya, 3. Sayfa
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