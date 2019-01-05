Son Dakika Haberleri: Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu

Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde durdurduğu otomobilde arama yaptı.

Otomobilde 5 bin 458 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonda 2'si kadın 7 zanlı gözaltına alındı.

Şüpheliler, kendilerini görüntüleyen gazetecilere, "Abi kurban olayım, bayanları çekmeyin, arkada bayanlar var. Çocuklarım var, kurban olayım." diyerek seslendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 03:26 Kaynak: AA

Antalya, Güncel
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