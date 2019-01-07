Son Dakika Haberleri: Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu

Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu

44 dakika önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu ticaretine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Kızlarpınarı Mahallesi'nde belirlenen bir adreste ve S.K'nın üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Ekiplerce gözaltına alınan S.K, B.B, H.Y. ile M.Y. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden S.K, H.Y. ile M.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, B.B. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:54 Kaynak: AA

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