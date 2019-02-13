Son Dakika Haberleri: Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu

Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu

6 saat önce

ANTALYA ( AA) - Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda narkotik köpeği "Yaman"ın bir araçta yaptığı aramada 5 kilo 300 gram esrar bulundu, bir kişi tutuklandı.

Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
ANTALYA ( AA) - Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda narkotik köpeği "Yaman"ın bir araçta yaptığı aramada 5 kilo 300 gram esrar bulundu, bir kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışı yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Burdur-Antalya karayolunda durdurulan bir araçta, narkotik köpeği "Yaman"ın yaptığı aramada, paketlenmiş halde 5 kilo 300 gram esrar ele geçirdi. Araçta bulunan C.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 06:01 Kaynak: AA

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