Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu
6 saat önce
ANTALYA ( AA) - Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda narkotik köpeği "Yaman"ın bir araçta yaptığı aramada 5 kilo 300 gram esrar bulundu, bir kişi tutuklandı.
ANTALYA ( AA) - Antalya
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda narkotik köpeği "Yaman"ın bir araçta yaptığı aramada 5 kilo 300 gram esrar bulundu, bir kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik
Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışı yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, Burdur-Antalya karayolunda durdurulan bir araçta, narkotik köpeği "Yaman"ın yaptığı aramada, paketlenmiş halde 5 kilo 300 gram esrar ele geçirdi. Araçta bulunan C.A. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 06:01 Kaynak: AA
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