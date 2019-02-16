Son Dakika Haberleri: Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu

Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu

54 dakika önce

Antalya'da bir kamyonette 20 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Antalya'da bir kamyonette 20 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İstihbarat üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Döşemealtı ilçesinde bir kamyoneti durdurdu.

Narkotik dedektör köpeği Yaman ile kamyonette yapılan aramada, 20 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kamyonetteki A.Ç, M.A. ve H.B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 02:08 Kaynak: AA

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