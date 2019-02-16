Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu
54 dakika önce
Antalya'da bir kamyonette 20 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Antalya
'da bir kamyonette 20 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirildi.
İstihbarat üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik
Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Döşemealtı
ilçesinde bir kamyoneti durdurdu.
Narkotik dedektör köpeği Yaman ile kamyonette yapılan aramada, 20 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Kamyonetteki A.Ç, M.A. ve H.B. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 02:08 Kaynak: AA
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