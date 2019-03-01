Son Dakika Haberleri: Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu

Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 10 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 10 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri otogar, havalimanı ve Zeytinköy bölgesinde, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Farklı adreslere düzenlenen altı ayrı operasyonda, bir kilo eroin, 50 gram esrar, çeşitli miktarlarda metamfetamin, kokain, uyuşturucu hap ve iki hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonlarda 10 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 zanlıdan 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 10:20 Kaynak: AA

Antalya, Güncel
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