Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 30 kilo esrar ele geçirildi.
Antalya
'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 30 kilo esrar ele geçirildi.
Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik Döşemealtı
ilçesi Akdeniz
Bulvarı'nda operasyon düzelendi.
Durdurulan bir araçtaki Ö.F.Ç, M.S. ve O.A. ile Kepez Devlet Hastanesi
karşısındaki otoparkta araç içerisinde bekleyen M.S. gözaltına alındı.
Araçlarda yapılan aramada, 30 kilo esrar ve 30 bin 66 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.S. ve Ö.F.Ç. tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 07:40 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da
İmar Barışı Fırsatçılarının Oyunu, Uydu Görüntüleriyle Bozuldu
İstanbul'da Uyuşturucu Satıcıları Mahalleyi Basıp Önüne Gelene Ateş Etti
İntihar Girişiminde Bulunan Genci, Kadın Komiser Vazgeçirmeye Çalıştı