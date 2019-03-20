Son Dakika Haberleri: Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu

Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 kişi tutuklandı.

Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde bir eve düzenlenen operasyonda esrar, metamfetamin, uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda yabancı uyruklu A.H. ve S.J. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 05:36 Kaynak: AA

Antalya, Güncel
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