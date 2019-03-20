Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 kişi tutuklandı.

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 kişi tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.



Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde bir eve düzenlenen operasyonda esrar, metamfetamin, uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda yabancı uyruklu A.H. ve S.J. gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Denizli'de Korkutan Deprem! Antalya ve İzmir'i de Salladı

Öldürülmekten Korkan Kadına, Eski Sevgiliden Suç Duyurusu

Oto Hırsızlığı Operasyonunda Duvardaki "Ben Hırsız" Resmi Şaşırttı

Türkiye ile İran'ın PKK'ya Düzenlediği Eş Zamanlı Operasyondan İlk Görüntüler Geldi