Son Dakika Haberleri: Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu

Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Madde Arama Köpeği (NMAK) ile Yeşildere ve Güzelbağ Mahallelerindeki iki ayrı eve operasyon düzenledi.

Operasyonda S.Ç. ve F.A. gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlıların evlerinde yapılan aramada 420 gram eroin, 330 gram kokain, 1 hassas terazi, 1 tabanca, 1 şarjör ve 5 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 06:40 Kaynak: AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu Ticareti, Antalya, Güncel
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