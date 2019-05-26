Antalya'da uyuşturucu operasyonu

Antalya'nın Kumluca ilçesinde uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Mavikent Mahallesi Yenicepınar mevkisine, Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda ormanlık alana ekilmiş bin 235 kök Hint keneviri ele geçirildi, keneviri ektikleri ve uyuşturucu ürettikleri tespit edilen E.G. (23), Y.C. (43), T.Ç (42) ve H.A. (66) gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen 4 zanlı çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece "uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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