Antalya'da uyuşturucu operasyonu
46 dakika önce
Antalya'da düzenlenen operasyonda 3 kilo 833 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Antalya
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 11:01 Kaynak: AA
'da düzenlenen operasyonda 3 kilo 833 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan kişi ve gruplara yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Atatürk Mahallesi'nde bir eve düzenlenen operasyonda 3 kilo 833 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan tutuklandı.
Kastamonu'da fuhuş operasyonu: 28 gözaltı
Cinayet romanından esinlenerek işlenen cinayet davasında sanıkların cezası onandı
Erkek çocuğa cinsel istismar sanığına 12,5 yıl hapis cezası verildi
Babasını, başını duvara vurarak öldüren katil konuştu: İçindeki şeytanı çıkarmak istedim