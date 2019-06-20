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Antalya'da uyuşturucu operasyonu

5 dakika önce

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Antalya'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 8'i tutuklandı.
Antalya İl Jandarma ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe merkezinde iki farklı zamanda uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
İlk operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İkinci operasyonda ise 10 zanlı gözaltına alındı. Zanlılardan 2'si savcılık talimatıyla salıverildi. Adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Operasyonlarda 1200 gram skunk, 49 gram eroin, 200 sentetik hap, 28 gram metamfetamin, 256 gram esrar, bir miktar kök kenevir bitkisi, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 2 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.
Soruşturma kapsamında bir şüphelinin de arandığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 05:56 Kaynak: AA
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