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Antalya'da uyuşturucu operasyonu

14 dakika önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü kişi tutuklandı.

Antalya'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü kişi tutuklandı.
Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Karaöz Mahallesi Ulualan mevkisinde C.G'nin evine operasyon düzenlendi. Evin bahçesinde yapılan aramada 2 bin 850 kök yasa dışı kenevir, skunk bitkisi, bin 150 gram esrarla ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan C.G, M.Y. ve H.A, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. C.G, ve M.Y. çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı. H.A ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Çolaklı Mahallesinde şüpheli bir araçta yapılan aramada ise araçta bulunan C.Y., S.E. ve S.G.'nin üzerinden yaklaşık 7 gram skunk olarak da bilinen sentetik esrar maddesi ele geçirildi.
Şüpheliler ifadelerinde, uyuşturucuyu Çolaklı Mahallesi'nde H.V'den temin ettikilerini belirtti. İfadeler doğrultusunda H.V'nin evinde yapılan aramada 11 gram esrar, 13 gram kenevir tohumu ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen bin 150 lira, 155 avro ve 200 dolara ise el konuldu.
Gözaltına alınan H.V. de çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanırken, diğer 3 şüpheli jandarmada yapılan adli işlemin ardından serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 07:40 Kaynak: AA
Manavgat, Antalya, Güncel
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