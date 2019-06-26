Son Dakika Haberleri: Antalya'da uyuşturucu operasyonu
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Antalya'da uyuşturucu operasyonu

36 dakika önce

Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Antalya'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik çalışma başlatan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir eve operasyon düzenledi.
Operasyonda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 3 av tüfeği ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 02:56 Kaynak: AA
Uyuşturucu Ticareti, Antalya, Güncel
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