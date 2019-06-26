Antalya'da uyuşturucu operasyonu
36 dakika önce
Antalya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.
Antalya
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 02:56 Kaynak: AA
'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik çalışma başlatan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, bir eve operasyon düzenledi.
Operasyonda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 3 av tüfeği ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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