Son Dakika Haberleri: Antalya'da uyuşturucu operasyonu
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Antalya'da uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Antalya'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Antalya ve Alanya Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Antalya'da "Zeytinköy" olarak bilinen bölgede uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi.
Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, şüpheliler S.U.Ü. ve Y.E.Ü. ile M.Ü. ve D.K. gözaltına alındı.

Alanya'daki karakolda ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.E.Ü. ve D.K, savcılıkça serbest bırakıldı. S.U.Ü. ve M.Ü. ise çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 07:24 Kaynak: AA
Alanya, Antalya, Güncel
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