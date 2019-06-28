Antalya'da uyuşturucu operasyonu
1 saat önce
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Antalya
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 07:24 Kaynak: AA
'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Antalya ve Alanya Jandarma
Komutanlığı ekiplerince, Antalya'da "Zeytinköy
" olarak bilinen bölgede uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi.
Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, şüpheliler S.U.Ü. ve Y.E.Ü. ile M.Ü. ve D.K. gözaltına alındı.
Alanya'daki karakolda ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.E.Ü. ve D.K, savcılıkça serbest bırakıldı. S.U.Ü. ve M.Ü. ise çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
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