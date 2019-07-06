Antalya'da uyuşturucu operasyonu
1 saat önce
Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.
Antalya
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 02:32 Kaynak: AA
'nın Alanya
ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elikesik Mahallesi'nde bir otomobilde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Takibe alınan otomobil, Elikesik Kavşağı'nda durduruldu. Araçta bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Otomobildeki Arif B. (60) ile Ercan E. (45) gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Arif B, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Ercan E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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