Antalya'da uyuşturucu operasyonu
1 saat önce
Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
Antalya
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 03:42 Kaynak: AA
'nın Alanya
ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellemesine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında belirlenen iki adrese operasyon düzenledi.
Şekerhane Mahallesi'nde A.Ş'yi, Konaklı
Mahallesi'nde ise C.U'yu gözaltına alan ekipler, zanlıların üst aramasında bir miktar esrar buldu.
Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
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