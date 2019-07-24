Son Dakika Haberleri: Antalya'da uyuşturucu operasyonu
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Antalya'da uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlı, tutuklandı.

Antalya'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlı, tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen Ali İhsan K'nin Payallar Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Uyuşturucu Ticareti, Antalya, Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 06:21 Kaynak: AA
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