Antalya'da uyuşturucu operasyonu
1 saat önce
Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlı, tutuklandı.
Antalya Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 06:21 Kaynak: AA
'nın Alanya
ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlı, tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen Ali İhsan K'nin Payallar
Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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