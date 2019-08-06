Antalya'da uyuşturucu operasyonu
47 dakika önce
Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Antalya Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 03:51 Kaynak: AA
'nın Alanya
ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Ersin D'yi (27) takip etti.
Alanya Otagar'ında otobüsten indiğinde üstünde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ersin D, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti" yapmak suçlamasıyla tutuklandı.
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