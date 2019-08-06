Son Dakika Haberleri: Antalya'da uyuşturucu operasyonu
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Antalya'da uyuşturucu operasyonu

47 dakika önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Antalya'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Ersin D'yi (27) takip etti.
Alanya Otagar'ında otobüsten indiğinde üstünde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ersin D, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti" yapmak suçlamasıyla tutuklandı.
Uyuşturucu Ticareti, Antalya, Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 03:51 Kaynak: AA
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